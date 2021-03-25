В Петербурге зафиксировали дефицит жизненно важных лекарств

Таблетки, считают в союзе, лежат на складах. Фото: pixabay.com

Таблетки, считают в союзе, лежат на складах. Фото: pixabay.com

В аптеках сложно найти ряд препаратов, необходимых для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Всероссийский союз пациентов заявил о нехватке жизненно важных лекарств в аптеках Санкт-Петербурга. Союз направил соответствующее письмо на имя министр здравоохранения РФ Михаила Муршко, а также губернатору Александру Беглову. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Известно, что препараты необходимы людям с тяжелыми хроническими заболеваниями. В списке гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей и другие. Отмечается, что некоторые лекарства нужны для проведения непрерывной терапии.

В союзе считают, что дефицит возник из-за бюрократии. Эксперты уверены, что лекарства просто лежат на складах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в аптеках возобновили продажу жизненного важного российского препарата «Азатиоприн».