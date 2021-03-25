«Дом-2» будут показывать по каналу «Ю»

&#171;Дом-2&#187; будут показывать по каналу &#171;Ю&#187;
"Дом-2" могут возобновить. Фото: Скриншот: YouTube/ДОМ-2

Ожидается, что на работу выйдут Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Инсайдеры сообщают, что реалити-шоу «Дом-2» будут показывать по каналу «Ю», который купил права на проект. Об этом пишет «СтарХит».

Отмечается, что новые выпуски начнут выходить в середине апреля. Шоу снова будут вести Ксения Бородина и Ольга Бузова. В проект пригласят новых участников, но также и некоторых «старичков», чтобы повысить рейтинги. Пока что эта информация – лишь слухи, которые не спешат ни подтверждать, ни опровергать.

Напоминаем, что «Дом-2» закрыли в декабре 2020 года, скорее всего, из-за потери интереса аудитории. Создатель шоу Валерий Комиссаров заявлял, что «Дом-2» не смотрят, так как «люди хотят передачу про себя, а не про пельмени на губах».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реалити-шоу «Дом-2» может вернуться на экраны, сменив телеканал.

дом-2 канал ю


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Против отрицавшего Холокост профессора завели уголовное дело
Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации в США от коронавируса
В Башкирии мужчина облил пожилую супругу бензином и поджег
В МИД РФ отреагировал на санкции Канады
ГИБДД Тюмени начала проверку после видео с собакой за рулем
Суд отправил в СИЗО главу попавшей под лавину в Хибинах группы подростков ...
В Москве мужчина случайно выстрелил в сына из пистолета
Президент Молдавии просит Россию помочь с поставками «Спутника V»