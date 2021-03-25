Испытания теплосетей в Петербурге начнутся с 31 марта

Будет проверена способность тепломагистралей вынести нагрузки в трубопроводах. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Будет проверена способность тепломагистралей вынести нагрузки в трубопроводах. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

АО «Теплосеть Петербурга» готовится к предстоящим температурным испытаниям. До середины апреля специалисты проверят надежность теплосетей в Северной столице.

Как сообщили в пресс-службе компании, энергетикам предстоит проверить надежность 960 километров тепловых сетей в семи районах города. Будет проверена способность тепломагистралей вынести нагрузки в трубопроводах. Также специалисты будут искать дефектные участки труб.

31 марта тепловые сети будут испытывать в Московском, Фрунзенском и Невском районах. 7 апреля проверят теплосети в Центральном районе. А 14 апреля испытания пройдут в Выборгском, Калининском и Красногвардейском.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отопительный сезон в Петербурге планируют завершить в конце апреля. Точная дата окончания отопительного сезона будет зависеть от погода.