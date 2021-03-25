В МИД РФ отреагировал на санкции Канады

В МИД РФ отреагировал на санкции Канады
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

В МИД РФ прокомментировали санкции со стороны Канады.

«Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что решение ввести санкции по надуманному поводу «преследований Навального и оппозиции в России» удивления не вызывает.

Напомним, Канада ввела санкции в отношении девяти российских чиновников. В МИД страны заявили, что это реакция на тюремный срок оппозиционера Алексея Навального. В Канаде связывают решение России посадить Навального с ухудшением ситуации с правами человека в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Совет стран Европейского союза принял решение продлить на очередные полгода индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц в РФ из-за «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

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