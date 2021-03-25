Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации в США от коронавируса

Президент США Джо Байден заявил, что собирается достигнуть новой цель по вакцинации жителей США от коронавируса.

«Сегодня я ставлю вторую цель – к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз», — заявил он на своей первой публичной пресс-конференции.

Байден отметил, что поставил цель, чтобы население США получило 200 млн доз препаратов от за 100 дней его президентства.

Он выразил уверенность, к 100 дням его президентства (конец апреля) в той или иной форме откроются большинство школ.

По последним данным, в США зафиксировано 30 034 476 случаев коронавируса, число смертельных исходов достигло 545 597 смертельных исходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число случаев коронавируса в мире увеличивается пятую неделю подряд, как и смертность от нового вируса. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.