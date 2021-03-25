Беглов: Петербург становится одним из самых чистых городов в мире

Петербург становится одним из самых чистых городов в мире. Фото: Pixabay

Петербург становится одним из самых чистых городов в мире. Фото: Pixabay

Петербург становится одним из самых чистых городов в мире. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Он отметил, что этой неделе начал работу Охтинский коллектор, с вводом которого город достиг уровня очистки сточных вод 99,5%.

«На сегодняшний день Петербург — один из лучших городов мира, который так работает над экологией и имеет такой процент очистки сточных вод», — сказал он в эфире телеканала 78.

По его прогнозам, к 2030 году город достигнет 100-процентного уровня очистки сточных вод.

На реализацию первого этапа из городского бюджета было выделено около 8 миллиардов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что списке самых чистых городов-субъектов РФ Петербург занял второе место, уступив Москве. В рейтинге федеральных округов Северо-Западный, в который входит Ленобласть, расположился на третьем месте. При составлении эко рейтинга эксперты руководствуются следующими критериями.