Петербург попал в тройку лидеров самых чистых городов России

Общественная организация «Зеленый патруль» совместно с «Национальным экологическим корпусом» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам весны 2019 года.

В списке самых чистых городов-субъектов РФ Петербург занял второе место, уступив Москве. В рейтинге федеральных округов Северо-Западный, в который входит Ленобласть, расположился на третьем месте.

При составлении эко рейтинга эксперты руководствуются следующими критериями: чистота воздуха и водоемов, состояние промышленной среды, процесс рекультивации полигонов и ликвидация несанкционированных свалок, а также модернизация предприятий, направленная на повышение чистоты производства.

Отметим, что рейтинг составляется и публикуется четыре раза в год с 2008 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург стал лидером рейтинга для летних поездок по России.