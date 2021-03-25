После падения вертолета под Калининградом возбуждено уголовное дело

Один человек погиб при посадке вертолета. Фото: Pixabay

Один человек погиб при посадке вертолета. Фото: Pixabay

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом в связи с жесткой посадкой вертолета Ка-32 в Калининградской области.

«По фату жесткой посадки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

При посадке вертолета Ка-32 МЧС России в Калининградской области. Еще двое человек пострадали. Инцидент произошел в районе Куршского залива. На борту находились три человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что раненый боец рассказал корреспонденту, что вертолет поднялся в воздух и начал резко кружиться, после чего упал на землю. По его словам, они приземлились на мягкую почву.