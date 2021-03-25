Фаната московского «Динамо» избили стюарды «Зенита»

Фаната московского «Динамо» избили стюарды «Зенита»
Пострадавшего увезли в больницу. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) обыграло петербургский «Зенит» в ответном финальном матче Кубка Европейской конфедерации (ЕКВ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24). Бело-голубые стали трехкратными победителями турнира.

Во время награждения «Динамо» произошел неприятный инцидент.

Один из фанатов выбежал на площадку, чтобы поздравить победителей, но в этот момент его избили сотрудники службы безопасности. С подозрением на перелом шейного позвонка его увезли в больницу, сообщает Sport24.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бригада скорой помощи госпитализировала 21-летнего мужчину. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии с сочетанной травмой головы и груди, проникающей колото-резаной раной левой гемисферы с повреждением височной доли.

"Динамо" госпитализация фанаты


 

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