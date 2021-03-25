В пятницу Пулково работает без отмен и задержек

В пятницу Пулково работает без отмен и задержек
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня петербургский аэропорт работает без отмен и задержек. В небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты.

Об этом стало известно в пятницу, 26 марта. Как сообщили на сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Возможно, позже ситуация изменится из-за погодных условий или по другим причинам. Сегодня из Петербурга вылетают девять международных рейсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали два рейса. Пассажиры вылетели с опозданием в Пермь и Москву. Причины, по которым задерживались рейсы, не сообщалось.

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