Подростки-неформалы избили и обстреляли непонравившегося им прохожего в Петербурге

Нападение произошло на перекрестке. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Нападение произошло на перекрестке. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Петербургские полицейские установили причастность группы неформалов к нападению на прохожего в Калининском районе Петербурга.

Инцидент произошел 22 марта. В отдел полиции обратился один из автомобилистов, который проезжал мимо в момент потасовки. Выяснилось, что подростки избили прохожего, выстрелил в него из сигнала охотника, а после скрылись.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пострадавшим оказался 17-летний юноша. Врачи диагностировали у него следы побоев, а также ожог плеча.

По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили причастность к потасовке девятерых молодых людей. По оперативной информации, все они являются членами неформальной группы правого толка.

Непосредственно нападавший на потерпевшего, 17-летний житель, привлечен в качестве подозреваемого. В настоящее время стражи порядка устанавливают причастность данной группы к аналогичным преступлениям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине подростки избили прохожего из-за телефона.