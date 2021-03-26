Задержан петербуржец, сделавший свою жену наполовину слепой

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после избиения жены. В результате побоев женщина наполовину потеряла зрение.

Инцидент произошел еще 14 апреля 2020 года. Среди ночи между супругами разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина ударил жену кулаком по голове. В результате женщина получила тяжкий вред здоровью.

Как стало известно Gazeta.SPb, в больнице у пострадавшей диагностировали травму левого назоорбитального комплекса левого глаза, перелом костей носа и внутренней стенки левой глазницы, контузию левого глаза тяжелой степени – посттравматическую атрофию зрительного нерва с абсолютной потерей зрения, и другие повреждения левого глаза.

В пятницу, 25 марта, по факту случившегося возбудили уголовное дело. В этот же день полицейские задержали агрессивного супруга. Ему назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростки-неформалы избили и обстреляли непонравившегося им прохожего в Петербурге.