В Колпино сдали в эксплуатацию новый корпус больницы №33

Хирургический корпус 33-й больницы в Колпино начали строить еще в 2013 году, но за это время из-за нарушений сроков работ город расторг договоры с несколькими подрядчиками. Чтобы ускорить строительство, в прошлом году из резервного фонда правительства Петербурга выделили 4,4 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Хирургический корпус 33-й больницы в Колпино начали строить еще в 2013 году, но за это время из-за нарушений сроков работ город расторг договоры с несколькими подрядчиками. Чтобы ускорить строительство, в прошлом году из резервного фонда правительства Петербурга выделили 4,4 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В пятницу, 26 марта, в Колпино ввели в строй новый лечебно-диагностический хирургический корпус Городской больницы №33.

Новый стационар-трансформер рассчитан на 274 места, а также оборудован 30 реанимационными койка и 11 операционными залами разного профиля. Корпус в случае необходимости за несколько дней можно превратить в инфекционное отделение на 400 коек.

Уже сейчас в стационаре работает терапевтическое отделение, хирургические операции начнут проводить в ближайшее время, после получения лицензии. Отмечается, что обратиться за помощью в больницу могут жители не только Колпино, но и других районов на юге Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый корпус больницы Святителя Луки готов к приему первых пациентов. Пятиэтажный корпус может одновременно принять 165 плановых пациентов и восемь больных в реанимации.