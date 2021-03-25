Новый корпус больницы Святителя Луки готов к приему первых пациентов

Пятиэтажный корпус может одновременно принять 165 плановых пациентов и восемь больных в реанимации. Фото: pixabay

Пятиэтажный корпус может одновременно принять 165 плановых пациентов и восемь больных в реанимации. Фото: pixabay

В Северной столице в ближайшее время откроется новый корпус больницы Клинической больницы Святителя Луки в Калининском районе города.

Как сообщили в Смольном, новый стационар создали в рекордные сроки в бывшей поликлинике ЛОМО, построенной более 100 лет назад. Город выкупил здание, построил стационар и передал его в управление клиники.

Пятиэтажный корпус может одновременно принять 165 плановых пациентов и восемь больных в реанимации. Отмечается, что его создали в формате трансформера — в случае необходимости стационар могут перепрофилировать под инфекционных больных.

В дальнейшем на первых двух этажах появится диагностический центр, где будут оказывать помощь жителям Петербурга. На остальных этажах будут отделения нейрореабилитации для пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, хирургические операции.

Пятый этаж займет отделение онкологии с дневным стационаром и химиотерапией.

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