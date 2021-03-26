Белоруссия заменила «Я научу тебя» на новую композицию для конкурса «Евровидение»

Белоруссия заменила &#171;Я научу тебя&#187; на новую композицию для конкурса «Евровидение»
Белоруссия определилась с новой песней для "Евровидения-2021". Фото: pixabay.com

В Белоруссии для музыкального конкурса «Евровидение-2021» выбрали новую песню музыкальной группы «Галасы ЗМеста». Об этом сообщает «РИА Новости».

Председатель белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонта рассказал, что группа предложила на выбор две песни. Руководство сделало выбор в пользу одной из них.

Поэтому в ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в Европейский вещательный союз.

Также Эйсмонта отметил, что новая композиция будет представлена публике уже на следующей неделе.

Напомним, что ранее ЕВС потребовал от Белоруссии заменить выдвинутую на «Евровидение» песню.

Союз решил, что песня под названием «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россию на музыкальном конкурсе «Евровидении-2021» представит Манижа.

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