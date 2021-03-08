Россию на «Евровидении-2021» представит Манижа

Представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме будет певица Manizha — Манижа Сангин.

Об этом стало известно в понедельник, 8 марта. Российский национальный отбор на конкурс песни состоялся в прямом эфире Первого канала. Победителя выбрали по результатам зрительского голосования.

Претендентами на участие в международном конкурсе в этом году стали стали женский дуэт «2Маши», основатель и вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев и DIY-певица Манижа. 29-летняя исполнительница, которая выступила с песней Russian Woman («Русская женщина») на отборах, набрала 39% голосов.

Напоминаем, что в 2020 году «Евровидение» не состоялось из-за пандемии коронавируса. Известно, что финал конкурса в текущем году запланирован на 22 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big отказались от участия в конкурсе «Евровидение-2021». До этого момента сохранялась высокая вероятность того, что на конкурс отправятся именно петербургские музыканты.