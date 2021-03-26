Госдуме понравилось предложение МВД о продлении сроков действия паспортов

Инициативу Министерства внутренних дел о продлении действия истекшего паспорта Российской Федерации считают правильным шагом. Об этом «Известиям» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Емельянов заявил, что данная инициатива пойдет на пользу россиянам. Потому что зачастую граждане не успевают поменять паспорт.

Это происходит из-за того, что люди сталкиваются с массой проблем при предъявление паспорта, поэтому дать возможность иметь чуть больше времени — это правильный шаг.

Также следует отметить, что депутат Госдумы и первый зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов объяснил, что инициатива еще не входила в нижнюю палату российского парламента.

Однако заметил, что предложение, которое МВД обозначило, стоит того, чтобы его изучить и высказать свою позицию.

Напомним, что Министерство внутренних дел подготовило изменения в постановление правительства о российском паспорте.

По новым правилам при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт действителен еще в течение месяца.

На данный момент, при достижении возраста, когда нужно менять паспорт, он становится недействительным в тот же день.

В частности, предлагается изменить последнюю страницу паспорта, добавив напоминание о личной подписи, которая подтверждает ознакомление с новыми правилами, а также дополнить памятку владельца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме опровергли возможность регистрации в соцсетях по паспорту.