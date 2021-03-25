В Госдуме опровергли возможность регистрации в соцсетях по паспорту

Депутат Государственной думы Антон Горелкин назвал «пугалкой» новость о намерениях Роскомнадзора сделать обязательной регистрацию в социальных сетях с указанием паспортных данных и прописки.

Предположительно, новые пользователи должны указывать при регистрации в соцсетях и мессенджерах свои паспортные данные, которые будут проверять через Госуслуги. Как объяснил Горелкин, ведомство планирует создать единую информационную систему, подтвержденный аккаунт в которой можно будет использовать для регистрации на различных ресурсах.

При этом соцсети и иные сайты останутся в полном праве предлагать пользователям свои способы верификации, подчеркнул депутат в своем Telegram-канале. Парламентарий также напомнил россиянам, что паспортные данные для пользования интернетом предоставляют и так, к примеру, когда при покупке сим-карты требуется подтверждающий личность документ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор недоволен скоростью удаления запрещенного контента из Twitter.