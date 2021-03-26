Благовещенка спела песню Путину и президент пожелал ей успеха в поступлении в Гнесинку

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично пожелал успеха в поступлении в музыкальное училище девочке из Благовещенска. Об этом стало известно на конференции с российским лидером в составе совета “Россия – страна возможностей”.

Елизавета Долженкова, в ноябре приняла участие в видео-конференции из Артека.

Тогда девушка и спела для президента песню в народном стиле.

Так, Путин отметил певческие данные девушки.

Сегодня же 15-летняя Елизавета присутствовала лично на конференции с президентом в составе совета “Россия – страна возможностей”.

Девушка рассказала, что на песню, которую она осенью спела президенту, хотят снять клип.

Помимо этого, Елизавета поделилась с российским лидером мечтой поступить в музыкальное училище.

Тогда же Путин пожелал девочке удачи в ее начинаниях и выразил надежду, что её мечты о занятиях музыкой сбудутся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о смерти экс-коллеги, который умер от коронавируса в Латвии. По словам Путина, было сделано все возможное. Об этом сообщается на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».