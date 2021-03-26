Там был только старый рентген: Путин рассказал о смерти экс-коллеги от ковида в Латвии

Владимир Путин поделился информацией о смерти экс-коллеги в Латвии. Фото: скриншот с пресс-конференция Владимира Путина.

Владимир Путин поделился информацией о смерти экс-коллеги в Латвии. Фото: скриншот с пресс-конференция Владимира Путина.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о смерти экс-коллеги, который умер от коронавируса в Латвии. По словам Путина, было сделано все возможное. Об этом сообщается на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Бывшему латвийскому коллеге было предложено выехать в Москву, однако не успели и человек умер.

«Вот это уровень организации, в том числе, здравоохранения», – сказал Путин.

Известно, что когда бывший коллега президента заразился коронавирусом, установили, что в главном латвийском инфекционном центре нет магнитно-резонансного томографа.

В организации был только старый рентген, который не может показать реальный уровень поражения легких. Также президент добавил, что в учреждении не было и необходимых лекарств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подхватили более 9 тысяч человек.