В России за сутки коронавирус подхватили более 9 тысяч человек

За минувшие сутки в России выявили 9 167 новых случаев заражения COVID-19. 12,8% из них не имели клинических проявлений болезни.

Об этом стало известно в пятницу, 16 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новых ковид-пациентов выявили в 85 регионах. За все время пандемии в России выявили 4,5 млн случаев коронавируса.

Также за последние 24 часа в стране полностью выздоровели 10 880 человек, зафиксировано 405 летальных исходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 813 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 559 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 104 человека.