В Петербурге коронавирус подхватили еще 782 человека

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 782 петербуржца сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно в четверг, 25 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 813 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 559 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 104 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у 99% переболевших коронавирусной инфекцией наблюдаются неврологические нарушения, тревога и депрессия.