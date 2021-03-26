Прогнозы были более скромные, но средняя зарплата петербуржского учителя выросла на 5,7%

Прогнозы были более скромные, но средняя зарплата петербуржского учителя выросла на 5,7%
58 тысяч 491 рубль.- средняя зарплата учителя в Петербурге. Фото: pixabay

В Петербурге с 2019 года средняя заработная плата учителей возросла на 5,7% и в настоящий момент она составляет 58 тысяч 491 рубль. Об этом сообщила представитель комитета по образованию Ольга Солдатова на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга.

Солдатова отмечает, что зарплата выросла, хотя прогнозы были гораздо более скромные.

Также представитель комитета по образованию заметила, что в бюджете Петербурга уже предусмотрены ассигнования для дальнейшего ожидаемого роста учительских жалований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном объявили победителей профессионального конкурса «Учитель будущего». В Петербурге учителя «Гатчинской гимназии имени Ушинского» Иван Хеорхе, Ирина Нестерова и Елена Шарова стали победителями конкурса «Учитель будущего».

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