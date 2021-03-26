Снижение распространения коронавируса в Петербурге вышло на уровень плато

Эксперты предполагают, что может наступить третья волна пандемии.

Власти Санкт-Петербурга рассказали, что снижение распространения коронавирусной инфекции замедлилось почти до уровня плато. Об этом 26 марта сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

В Смольном отметили, что эпидемиологическая обстановка улучшается, но небольшими темпами. Власти выражают надежду, что горожане будут активнее делать прививку от коронавируса. Только так можно предотвратить распространение инфекции и победить пандемию. В противном случае может начаться третья волна коронавируса.

Напоминаем, что полностью завершили цикл вакцинации 263,5 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. Эксперты отмечают, что привиться может абсолютное большинство.