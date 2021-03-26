В Петербург привезли 9 тысяч доз вакцины от коронавируса

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Препарат распределят между пунктами вакцинации.

В Санкт-Петербург сегодня, 26 марта, привезли новые дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». Девять тысяч препаратов распределят между пунктами вакцинации, о чем сообщается в информационно справке, опубликованной на сайте администрации города.

Известно, что с начала массовой вакцинации в город привезли более 412 тысяч комплектов вакцины. Доступны остаются 46,5 тысяч комплектов. Напоминаем, что сделать прививку успели 263,5 тысяч человек – они полностью закончили цикл.

Власти отмечают, что именно благодаря вакцинации можно остановить распространение коронавируса и победить пандемию. Смольный надеется, что темпы вакцинации ускорятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зарегистрировали единичные случаи заражения коронавирусом после прививки «Спутником V».