В России зарегистрировали единичные случаи заражения коронавирусом после прививки «Спутником V»

Чаще всего люди заболевают после прививки одним компонентом, после второго заражений почти не бывает.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что в стране зарегистрировано несколько случаев заражения коронавирусом после вакцинации «Спутником V». Об этом пишет РИА Новости.

Препарат вводят двумя дозами, вторую делают через 21 дней после первой инъекции. За это время пациент может заболеть коронавирусом, так что россиянам советуют избегать общественных мест и продолжать соблюдать меры предосторожности. Чаще всего заразиться можно после ввода только одного компонента, а после второго случаи заражения единичны.

«Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени»,

— добавил биолог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.