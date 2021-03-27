В Центре Гамалеи прокомментировали планы Лукашенко создать собственную вакцину

Президент Белоруссии Александра Лукашенко накануне поручил создать «лучшую в мире» вакцину от коронавирусной инфекции. Заявление белорусского лидера прокомментировал руководитель отдела микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

Он отметил, что Минск запустил промышленное производство вакцины «Спутник V».

«Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире!» – цитирует ученого НСН.

По его словам, Лукашенко хочет таким образом всех удивить и посоветовал не относиться к такому заявлению серьезно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что производство российского «Спутника V» в Белоруссии начнётся в конце марта. Сейчас препарат проходит экспертизу в Институте имени Гамалеи, российские специалисты проверяют его на устойчивость и эффективность.