В квартирах Приморского района полиция искала нелегальных мигрантов

Участковые нашли "резиновые" квартиры с мигрантами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Участковые нашли "резиновые" квартиры с мигрантами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции провели рейд в жилых домах Приморского района. Всего проверили более двух тысяч квартир, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате проверки выявлены свыше 60 квартир, сдаваемых в аренду. При этом не все арендаторы смогли предъявить соответствующие договоры, подтверждающие правомерность их проживания в указанном жилом помещении.

Также в полицию доставлены 33 иностранных гражданина которых привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителя Приморского района Петербурга обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В его квартире по документам проживало 125 мигрантов из ближнего зарубежья.