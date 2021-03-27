В квартирах Приморского района полиция искала нелегальных мигрантов

В квартирах Приморского района полиция искала нелегальных мигрантов
Участковые нашли "резиновые" квартиры с мигрантами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции провели рейд в жилых домах Приморского района. Всего проверили более двух тысяч квартир, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате проверки выявлены свыше 60 квартир, сдаваемых в аренду. При этом не все арендаторы смогли предъявить соответствующие договоры, подтверждающие правомерность их проживания в указанном жилом помещении.

Также в полицию доставлены 33 иностранных гражданина которых привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителя Приморского района Петербурга обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В его квартире по документам проживало 125 мигрантов из ближнего зарубежья.

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В квартирах Приморского района полиция искала нелегальных мигрантов
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