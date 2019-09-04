В Приморском районе нашли «резиновую квартир» со 125 мигрантами

В Приморском районе нашли &#171;резиновую квартир&#187; со 125 мигрантами
В квартире "проживало" 125 мигрантов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Жителя Приморского района Петербурга обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В его квартире по документам проживало 125 мигрантов из ближнего зарубежья.

С января по апреля 2019 года мужчина через МФЦ направил в управление по вопросам миграции уведомления о том, что в его квартиру прибудут более сотни иностранных гостей.

«По версии органов предварительного расследования злоумышленник понимал, что кто-либо из иностранцев проживать в его квартире не будет», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу. Материалы направлены на рассмотрение мировому судье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительницу Пушкинского района Петербурга обвиняют в фиктивной постановке на учет пяти мигрантов. Все они приехали в Россию из Узбекистана с января по июль 2019 года.

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