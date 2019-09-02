Петербурженка приютила в квартире пять мигрантов из Узбекистана

Жительница Пушкинского района Петербурга стала фигуранткой уголовного дела. Её обвиняют в фиктивной постановке на учет пяти мигрантов.
По версии следствия, женщина с 15 января по 1 июля 2019 года уведомила многофункциональный центр о прибытии пяти граждан Узбекистана к ней в квартиру.
При этом петербурженка вовсе не собиралась делить площадь с мигрантами. Временная регистрация позволила иностранцам на законном основании находиться в России, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Какую выгоды имела жительница Петербурга от фиктивной регистрации, неизвестно. Материалы уголовного дела направлены мировому судье судебного участка №176 Пушкинского района для рассмотрение по существу. Расследование продолжается.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 30-летнюю петербурженку обвиняют в фиктивной постановке на учет пяти мигрантов.