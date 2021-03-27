«ГАЗель» превратила багажник легковушки в груду металла на Пражской

На перекрестке Пражской улицы и проспекта Славы в Петербурге произошло жесткое ДТП. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и «ГАЗель».

Дорожный инцидент случился сегодня, 27 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что «ГАЗель» подбила легковой автомобиль. Задняя часть второй машины оказалась сильно помята. Дорога усыпана осколками и деталями машин.

Движение на участке затруднено. Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что утренний туман стал причиной массового ДТП на Красина, есть пострадавшие.