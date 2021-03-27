Утренний туман стал причиной массового ДТП на Красина, есть пострадавшие

На улице Красина в Петербурге произошло массовое ДТП. К месту аварии прибыла скорая помощь.

Дорожный инцидент случился сегодня, 27 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля, машины заняли почти два ряда проезжей части. Одна из машин оказалась на обочине. По словам очевидцев, причиной случившегося стал утренний туман.

«Скорая помощь и гаишники на месте», — написал автор записи.

Другие подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели и реанимация прибыли к жесткому ДТП на Софийской.