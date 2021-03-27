Спасатели и реанимация прибыли к жесткому ДТП на Софийской

Спасатели и реанимация прибыли к жесткому ДТП на Софийской
Место происшествия. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

На Софийской улице в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух авто. К месту аварии прибыли машины реанимации и МЧС.

Дорожный инцидент случился сегодня, 27 марта, у дома 38. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев водитель авто марки BMW не справился с управлением во время лвидения в сторону проспекта Славы, в результате чего машину занесло на полосу встречного движения.

«Зацепил киа сид и правым боком на забор. Пострадавшие похоже есть», — написал автор записи.

Дорога оказалась усыпана осколками. К месту происшествия прибыли все службы. Другие подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы задержали водителя, пытавшегося скрыться после ДТП на Ветеранов.

дтп новости СПб софийская улица


 

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