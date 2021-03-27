Очевидцы задержали водителя, пытавшегося скрыться после ДТП на Ветеранов

Среди ночи водитель легковушки влетел в дорожное ограждение на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Козлова. После виновник ДТП попытался скрыться, но не смог.

Дорожный инцидент произошел в ночь на субботу, 27 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель влетел в ограждение и потом пытались с пассажиром скрыться, но бдительные прохожие задержали», — написал автор записи.

Другие подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный водитель угодил на легковушке в Мойку. Спасатели смогли вытащить мужчину из салона, ему оказывают помощь врачи.