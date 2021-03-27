На Веденеева двое ограбили курьера

На Веденеева двое ограбили курьера
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники полиции в Петербурге задержали подозреваемых в ограблении курьера.

Инцидент произошел 25 марта. У дома, 2 по ул. Веденеева двое неизвестных избили курьера и похитили у него мобильный телефон. Спустя короткий промежуток времени у д.37 по Тихорецкому проспекту полицейские задержали двух мужчин в возрасте 34 и 44 лет. Оба безработные.

По предварительной информации, они похитили у 20-летнего курьера мобильный телефон, банковскую карту, кольца белого металла, ключи и фитнес-часы. Похищенное полностью изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемые задержаны. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на участке местности Ленсоветовской дороги и Московского шоссе один из пассажиров, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрал у заявителя 2 тыс. рублей и мобильный телефон. После мужчину высадили.

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