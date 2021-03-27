Житель Волхова стал фигурантом уголовного дела из-за 500 рублей

Житель Волхова стал фигурантом уголовного дела из-за 500 рублей
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Волховском районе Ленобласти полицейские по «горячим следам» задержали грабителя. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 26 марта, городе Волхов. В отдел полиции обратился 59-летний грузчик. Он рассказал, что накануне у дома 36 по Кировскому проспекту неизвестный открыто похитил у него 500 рублей и скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в тот же день полицейские задержали подозреваемого. 20-летнего безработного мужчину поймали у дома 20 по улице Ломоносова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что трое кавказцев ограбили пьяного пассажира, а после высадили в Ленсоветовском.

грабитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание


 

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