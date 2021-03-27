Дело о попытке организации массовых беспорядков возбудили в Белоруссии

В Витебске задержали двух мужчин, которые подозреваются в организации массовых беспорядков.

Кроме того, по версии следствия, они хранили наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

Как полагает следствие, две мужчин, обвиняемые в период с ноября 2020 года по 9 февраля текущего года готовились к осуществлению массовых беспорядков. У них в гараже нашли стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и бутылки с горючей жидкостью.

Ранее они привлекались к административной ответственности из-за нарушения порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил несанкционированные протесты в Белоруссии и России и рассказал, в чем их отличие. По мнению политика, в августе 2020 года жители Минска пытались в короткие сроки свергнуть власть и ввести войска в НАТО.