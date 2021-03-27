Стала известна дата похорон утонувшего в Москве-реке музыканта Липницкого

Музыкальный критик Артемий Троицкий рассказал, что похороны утонувшего в Москве-реке музыканта Александра Липницкого состоятся 30 марта в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».
Тело музыканта найдено в Подмосковье в Москве-реке. Об стало известно утром 27 марта.
Создатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий умер в возрасте 68 лет. Он утонул в зимней реке, когда пытался на лыжах пройти по льду у поселка Николина гора.
Александр Липницкий, помимо музыкальной деятельности, работал журналистом и телеведущим. В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он основал коллектив «Звуки Му», в котором выступал в качестве бас-гитариста.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Причиной трагедии стал несчастный случай. Об этом сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий на своей странице в Facebook.