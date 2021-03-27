В РФ изменят цены на сигареты

В России будут изменены цены на сигареты. Фото: рixabay

В России будут изменены цены на сигареты. Фото: рixabay

С 1 апреля в России сделают единую минимальную цену на табачную продукцию. Этими расчетами займется Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по специальной формуле. Об этом сообщает «Прайм».

Сообщается, что будут учтены минимальная ставка акциза на пачку сигарет, налог на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.

В России и до данных изменений были запрещены скидки на сигареты, табак и табачную продукцию.

Несмотря на это производители находили лазейку.

В соответсвии с законом изготовитель сам устанавливает максимальную розничную цену, а минимальная цена может быть ниже максимальной на 25%.

В этом и состоялась скрытая скидка, которую решило устранить законодательство.

Теперь минимально возможную цену табака будет рассчитывать государство.

Индексировать ЕМЦ будут ежегодно, так как следует учитывать факторы ценообразования и изменение ставок акцизов на табак.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что рестораторы Петербурга собираются поднять цены на свои блюда из-за повышения цен на продукты и логистику.