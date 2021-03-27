В Ленобласти пенсионеров обманывали две мошенницы

Женщины похищали накопления пожилых людей. В общей сложности они могли присвоить около миллиона рублей.

В Волховском районе разыскивают двух мошенниц, которые обманным путем выманивали у пенсионеров их накопления. Об этом сегодня, 27 марта, пишет «Фонтанка».

Пенсионер из Новой Ладоги рассказал, что к нему недавно приходили две дамы. Они уверяли, что хотят сделать ему массаж как участнику Великой Отечественной войны. Мошенницы запросили соответствующие документы. После того, как они ушли из квартиры, мужчина не смог найти 300 тысяч рублей.

Подобный инцидент произошел и с соседом обманутого ветерана, вот только ему массаж не предлагали. Женщины попросили деньги, чтобы переписать номера банкнот. Таким образом потерпевший лишился 650 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юрист рассказала, почему нельзя потратить деньги, поступившие на карту, «по ошибке» мошенника.