Юрист рассказала, почему нельзя потратить деньги, поступившие на карту, «по ошибке» мошенника

Юрист объяснила, почему нельзя оставлять себе деньги мошенников. Фото: pixabay

Юрист объяснила, почему нельзя оставлять себе деньги мошенников. Фото: pixabay

В России популярным становится новый вид мошенничества, когда якобы на карту «по ошибке» зачисляются деньги. О том, как не попасть на крючок злоумышленников и не быть втянутым в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

Мошенники «по ошибке» переводят деньги на карту жертвы и под какими-то предлогами просят отправить их по другим счетам.

Есть и другой способ обмануть россиян, когда злоумышленники переводя какую-то сумму, просят вернуть, например, на тысячу меньше, якобы в счет доставленных хлопот.

Но потом мошенники пугают жертву статьей о незаконном обороте денежных средств и начинают шантажировать.

Финансовый консультант Елена Феоктистова объяснила, что мошенники научились использовать подменные номера телефонов, чтобы выдать себя за сотрудников банка.

Феоктистова рассказала, что сначала необходимо успокоиться.

Эксперт утверждает, что возвращать деньги напрямую не нужно.

Того, кто совершил перевод «по ошибке» необходимо попросить позвонить в банк.

Затем несостоявшейся жертве следует самостоятельно сообщить о транзакции в финансовое учреждение.

А далее, когда банк получит подтверждение с обеих сторон, то отменит перевод.

Финансовый консультант отмечает, что игнорировать звонки от мошенников и просто оставлять деньги у себя нельзя.

В таком случае это грозит взысканием неустойки за незаконный оборот денег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центральный банк рассказал, что делать, если на карту приходят деньги от неизвестного.