Очередная афера мошенников: ЦБ рассказал, что делать, если на карту приходят деньги от неизвестного

Очередная афера мошенников: ЦБ рассказал, что делать, если на карту приходят деньги от неизвестного
Специалисты заявляют, что не стоит самостоятельно возвращать, ошибочно переведенные, деньги. Фото: unsplash

Будто бы ошибочный перевод на карту может быть аферой мошенников. Это несет клиенту банка финансовую угрозу, а также может втянуть его в преступную схему. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Центральный банк России и кредитные организации.

Злоумышленники якобы по ошибке переводят деньги на счет потерпевших и под разными предлогами просят отправить их на другие карты человеку, которому они будто бы предназначались.

Схема предусмотрена для последующего незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента, а также для отмывания незаконно полученных денег.

Специалисты утверждают, что ни в коем случае не нужно предпринимать самостоятельные попытки урегулировать сложившуюся ситуацию.

Так, не требуется тратить деньги, переведенные мошенниками.

Стоит сообщить человеку, от которого пришел перевод, что вы не против возврата.

Однако отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод.

К слову, получившему деньги клиенту, необходимо также позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод.

Затем тоже написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что бизнесмен Олег Дерипаска объяснил, что решение Центрального банка повысить ключевую ставку впервые с 2018 года преследует политические цели.

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