Дерипаска заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ — это атака на доходы граждан

Бизнесмен Олег Дерипаска объяснил, что решение Центрального банка повысить ключевую ставку впервые с 2018 года преследует политические цели. Об этом Дерипаска рассказал у себя в социальных сетях.

Напомним, что 19 марта на заседании Совета директоров Банка России было принято решение повысить ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5%.

Такое постановление Дерипаска назвал «атакой на доходы граждан и прибыль компаний».

По его мнению, оно преследует не экономические, а политические цели. В частности бизнесмен говорит о том, что регулятор «решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу».

Напомним, что выборы в Государственную Думу пройдут в сентябре 2021 года.

Бизнесмен связывает это с отсутствием роста доходов беднейших россиян на фоне восстановления мировой экономики.

Со слов предпринимателя, Правительство не сможет ничего добиться, пока денежно-кредитная политика регулятора не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, Центральный банк России впервые с 2018 года решил повысил ставку до 4,5%.