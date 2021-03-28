В Волгограде на мусороперерабатывающем заводе обнаружили тела двух младенцев

В Волгограде при сортировке мусора нашли тела младенцев. Фото: pixabay

В Волгограде при сортировке мусора нашли тела младенцев. Фото: pixabay

Утром 28 марта на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде нашли тела двух новорожденных детей.

«Личность матери известна. Установлено, что плоды мертворожденные. Организована проверка», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции поступило сообщение от медиков деткой больницы о переводе из медучреждения Выборга младенца. У ребенка диагностировали перелом теменной кости, субдуральную гематому обоих сфер.