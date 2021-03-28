Путин рассказал, почему не стал делать прививку от коронавируса на камеру

Президент России Владимир Путин рассказал, почему не стал привививаться от коронавируса на камеру, как поступили многие его коллеги.

«Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», — цитирует его РИА «Новости».

Российский лидер также отметил, что если бы кто-то хотел сфальсифицировать прививку, то сделать это было бы не сложно, например, транслируя укол витаминами, а не настоящим препаратом. Он назвал эти обвинения несерьезными.

Напомним, Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Непонятно, какую именно вакцину использовали, говорится лишь, что отечественную. Вскоре президенту предстоит ввести вторую дозу – пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, это произойдет спустя две-три недели после первой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин пообещал подумать над идеей стать блогером.