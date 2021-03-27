Путин пообещал подумать над идеей стать блогером

Президент России Владимир Путин пообещал подумать о создании собственного блога в интернете.

В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» один из участников заявил, что российский лидер мог бы стать «отличным влогером».

Согласно записи собрания, опубликованного на YouTube, Путин в ответ пообещал подумать над этим предложением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о самочувствии Путина после вакцинации. На второй день после ввода препарата у президента не было никаких побочных реакций. Песков уверяет, что с президентом все в порядке и он продолжает работать в обычном режиме.