В Петербурге в воскресенье побит температурный рекорд

В Петербурге в воскресенье побит температурный рекорд
К 15:00 в воскресенье температура воздуха прогрелась до +14,1 градуса. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В воскресенье, 28 марта, в Петербурге поставлен новый температурный рекорд. поставила рекорд. Предыдущий продержался пять лет. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

К 15:00 в воскресенье температура воздуха прогрелась до +14,1 градуса. Прошлый рекорд был установлен в 2016 году, когда стояло +13,9 градусов.

Окончательное значение нового рекорда станет известно после девяти часов вечера, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

В воскресенье, 28 марта, на погоду Северной столицы окажет влиняние теплый атмосферный фронт. Уменьшение солнечного прогрева компенсируется адвекцией теплого воздуха, и показания термометров на 5-6° превысят климатическую норму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня небо над Петербургом постепенно затянет плотными облаками, во второй половине дня местами пройдут дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

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