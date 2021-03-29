Покинула шоу: с проекта «Маска» ушла Марина Кравец в костюме Солнца

Покинула шоу: с проекта &#171;Маска&#187; ушла Марина Кравец в костюме Солнца
Марине Кравец 36 лет. Фото: https://pixabay.com

В музыкального телешоу «Маска» в седьмом выпуске личность еще одной маски была рассекречена, ей оказалась российская теле- и радиоведущая, певица, актриса телевидения и постоянная участница шоу «Comedy Club» Марина Кравец.

Известно, что зрители и жюри разоблачили участника, который выступал в костюме Солнца.

Номинантами на вылет стали трое — Солнце, Единорог и Змея.

Змею спасли зрители, единорога — судьи. Поэтому маска была беспощадно сорвана с Солнца.

Когда жюри пытались угадать, кто под маской Солнца, то среди предложенных вариантов был правильный ответ.

Интересно, что после раскрытия секрета Филипп Киркоров заявил, что сегодня открыл для себя Кравец в качестве певицы.

Жюри без конца спрашивали артистку, когда ждать сольный альбом, потому как ее вокальные данные просто восхищают.

Также поп-король российской эстрады предложил Кравец в следующем году представлять Россию на «Евровидении».

На предложение Киркорова певица пошутила, что если сделает шенген, то может и поедет.

Стоит отметить, выяснение, кто под маской Солнца, говорит, что слитый ранее в Сеть список участников телешоу не совпадает с реальностью. Там ведь отмечалось, что под маской Солнца Елена Терлеева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продюсер музыкального шоу «Маска» рассказала, сколько стоит выложить в Сеть номер артиста.

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