Продюсер музыкального шоу «Маска» рассказала, сколько стоит выложить в Сеть номер артиста

Ольга Бузова в этом сезоне выступала костюме розовой пантеры. Фото: Instagram скриншот

Ольга Бузова в этом сезоне выступала костюме розовой пантеры. Фото: Instagram скриншот

Во втором сезоне музыкального телешоу «Маска» вновь случилась ситуация, которая потрясла и зрителей, и судей. Об этой ситуации рассказала генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева.

Скандалы и интриги не обходят стороной популярный проект со звездами отечественной эстрады. При этом Сумачева утверждает, что членов жюри не обязывают голосовать так, как пожелают продюсеры шоу. Они вольны выбирать самостоятельно.

Несмотря ни на что, проект столкнулся с проблемой разглашения конфиденциальной информации.

Фанаты телешоу, которые являются также и зрителями в студии, снимают на мобильные телефоны номера артистов и выкладывали их в Сеть раньше времени.

В связи с этим в новых выпусках было решено выводить людей из студии, когда выступающий снимает маску.

Продюсер рассказала, что шоу заключает с каждым зрителем в зале договор о неразглашении.

При этом, как заявляет Сумачева, штраф за нарушение — миллион рублей.

Сотрудникам же съемочной группы повезло еще меньше. Им при обнародовании информации грозит штраф — до трех миллионов рублей,

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что телеведущая Ольга Бузова рассказала об условиях на съемках шоу «Маска». Она призналась, что порой было очень сложно.