У берегов Сахалина не вынырнул водолаз

Водолаз-любитель пропал после погружения у берегов Сахалина. Об этом сообщает ASTV.RU.

У берегов Сахалина в Корсаковском районе в заливе Анива произошел инцидент.

Так, поклонник глубоководных погружений в воскресенье, 28 марта без вести пропал.

По некоторым данным, трое мужчин ныряли с лодки. Это происходило достаточно далеко от берега.

Два водолаза вынырнули, а что случилось с третьим никто не знает.

Известно, что еще с утра в понедельник, 29 марта, поиски сахалинца продолжились. На месте происшествия работает группа из четырех спасателей-водолазов и двух единиц техники с моторной лодкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в индийском штате Уттаракханд произошел сход ледника, за которым последовало наводнение. В результате ЧП погибли по меньшей мере семь человек, еще 170 пропали без вести.